IL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI: INSIEME SUPEREREMO QUESTA SITUAZIONE

Roma, 29 feb 2020 – Difesa.it del 22/2: Il Consiglio dei Ministri attuerà tutti i provvedimenti necessari. “Seguo con molta partecipazione le vicende legate all’evoluzione della questione Coronavirus. Sono sul territorio da ieri sera e sto seguendo da vicino l’evoluzione della situazione con l’attenzione che deriva dalla responsabilità istituzionale che ricopro e con intensa partecipazione in quanto sono membro di questa comunità. Vivo nel Lodigiano, sono cresciuto qui e amo questa terra e la sua gente”- ha dichiarato in una nota il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che a breve parteciperà in video conferenza al Consiglio dei Ministri dalla sede della Protezione Civile di Lodi.

“Voglio ringraziare – ha aggiunto il Ministro — innanzitutto la popolazione per come sta reagendo a questi momenti di difficoltà con grande responsabilità al disagio a cui è sottoposta, anche in riferimento a misure che limitano i loro movimenti e la loro possibilità di intessere relazioni sociali”.

“Ringrazio anche il sistema delle imprese, so quanto alcuni provvedimenti e scelte necessarie, che sono state assunte nell’ordinanza di ieri sera dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia, siano importanti e impattanti, ma assicuro che il Governo nel Consiglio dei Ministri affronterà prontamente anche queste problematiche e appronterà tutte le misure per dare ristoro e sostegno alle aziende e ai lavoratori” ha aggiunto il Ministro Guerini, che è costantemente in contatto con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Ministro dell’Infrastrure e Trasporti Paola De Micheli, con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Voglio ringraziare — ha continuato Guerini — il Prefetto e le Forze dell’Ordine per il lavoro che stanno facendo, così come tutte le altre istituzioni a partire da quelle sanitarie. Ho constatato oggi, direttamente con mano, gli sforzi che stanno mettendo in campo, la professionalità, la competenza, il lavoro e credo siano le prime garanzie per affrontare al meglio questa situazione che insieme verrà certamente superata”.

In conclusione ha aggiunto “ringrazio i sindaci che ho incontrato quest’oggi, i sindaci del Lodigiano e in particolar modo i sindaci dei 10 paesi che sono circoscritti nel perimetro dell’ordinanza. Stanno lavorando con grande impegno, grande dedizione e responsabilità, cercando di attuare nelle loro comunità, in maniera efficace, tutto ciò che è stato previsto dall’ordinanza”.

“Ringrazio infine, in particolar modo, i cittadini lodigiani, a partire quelli dei 10 comuni che sono oggetto dei provvedimenti, per la grande dignità, compostezza, grande responsabilità e attenzione con cui si stanno facendo parte in maniera seria con le Istituzioni per circoscrivere e superare questa situazione nel più breve tempo possibile” ha concluso Guerini. (difesa.it)



