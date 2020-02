UN ALTRO Militare positivo nel Sannio (Benevento), stop scuole fino a 7 marzo

Roma, 29 feb 2020 – IL VIRUS COLPISCE ANCHE I MILITARI. E’ molto preoccupante la cosa perche’ i militari lavorano in comunita’ con centinaia di altri colleghi, e all’occorrenza devono partecipare a strade sicure, e altre esigenze della Difesa e dello Stato. La notizia di oggi. Scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo: sono alcuni dei provvedimenti adottati con ordinanza sindacale in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. Ieri proprio nel Sannio, a Guardia Sanframondi, un giovane militare che già si era sottoposto all’autoquarantena, era risultato positivo al Coronavirus. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi (Repubblica.it). Vedi anche le altre notizie di copertura giornalistica sul caso, clicca qui >>>

In Lombardia ora: “Per il 10% dei contagiati necessario la terapia intensiva, se il contagio si estende ospedali andranno in crisi”.

MAPPA INTERATTIVA ZONE CORONAVIRUS ITALIA

