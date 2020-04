COCER: l’Esercito c’è sempre, il Governo non risponde. Comunicato Stampa

Roma, 1 apr 2020 – Il CO.CE.R. ESERCITO evidenzia che in queste ore, in Commissione Bilancio, si sta concretizzando l’ennesima mancanza di equità di trattamento tra gli operatori in divisa impiegati per l’emergenza COVID-19. Ci rivolgiamo, pertanto, al Capo del Governo Italiano, Prof. Giuseppe Conte, affinchè garantisca la parità di trattamento, giuridico, economico e di sicurezza sul lavoro, per tutto il personale del Comparto Difesa e Sicurezza impegnato per tale esigenza e ponga fine a uno sterile contenzioso tra Amministrazioni dello Stato.

Questo Consiglio ha l’obbligo di rilevare, inoltre, che i vari livelli dell’Amministrazione della Difesa, non coinvolgendo la Rappresentanza Militare nella ricerca di soluzioni adeguate per l’esigenza, hanno di fatto, ed ancora una volta, avallato la disparità di trattamento per il personale dell’Esercito Italiano che, senza alcuna pretesa, sta svolgendo con abnegazione e sacrificio il proprio dovere.

Presidente Giuseppe Conte, qualora non dovessero essere recepite tali istanze in fase di conversione in Legge dei Decreti attualmente all’analisi delle Commissioni Parlamentari, dovrà assumersi tutte le responsabilità derivanti da una necessaria divisione del Comparto Difesa e Sicurezza sancita, di fatto, con la ratifica legislativa di tale provvedimento.

Nessun altro tavolo futuro vedrà seduti insieme le Forze dell’Ordine e l’Esercito Italiano.

Roma, 01 aprile 2020

IL CO.CE.R. ESERCITO

Il presente Comunicato Stampa è stato approvato con la Delibera n.19/2020 del Co.Ce.R. Sezione Esercito.

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

ESERCITO

XII Mandato

DELIBERA n. 19/2020

OGGETTO: COVID-19 – Comunicato Stampa.

IL CO.CE.R.

VISTO: l’ordine del giorno;

VISTI: i Decreti Legge in materia di emergenza COVID-19;

DELIBERA

Di approvare l’unito Comunicato Stampa e di inviarlo alle principali agenzie di stampa e quotidiani; Di pubblicare la presente delibera correlata del Comunicato Stampa sulle “news” del sito intranet dello Stato Maggiore dell’esercito; Di inviare la presente Delibera sugli indirizzi mail istituzionali del personale militare; Di inviare la presente delibera ai Co.I.R. e Co.Ba.R. collegati; Di inviare la presente delibera a stralcio del verbale.

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 00

Astenuti: 00

La presente delibera viene approvata all’unanimità, con votazione nominale allegata alla presente delibera, in data 01 aprile 2020.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE VICARIO

