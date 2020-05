NEWS / Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali. Aggiornate le norme al nuovo riordino delle carriere di dicembre 2020.

Roma, 21 mag 2020 – UNA BUONA NOTIZIA PER MOLTI MILITARI INTERESSATI AL CONCORSO UFFICIALI RS. Con Decreto del 15/5/2020 a firma del Ministro della Difesa On. GUERINI è stato sostituito l’articolo 26 del precedente decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in materia di regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali.

Il Decreto in questione del 15.5.2020 lo puoi prelevare qui >>>

