ADEMPIMENTI per il conferimento della Qualifica Speciale ai Caporal Maggiori Capi Scelti dell’E.I., ai Sottocapi di 1^ classe Scelti della M.M. e ai Primi Avieri Capi Scelti dell’A.M., inclusi nell’aliquota del 31-12-2019

Roma, 22 mag 2020 – Disposizioni di dettaglio per il conferimento della Qualifica Speciale ai Caporal Maggiori Capi Scelti e gradi corrispondenti, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, inclusi nell’aliquota del 31 dicembre 2019, e contestuale definizione dei criteri tecnici, per l’individuazione del giudizio equivalente nel Rapporto Informativo, ai fini della verifica dei requisiti prescritti, di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 1307-bis del COM.

La circolare completa e’ disponibile qui >>>

