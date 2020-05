Assegno per il nucleo familiare in favore del personale militare e civile dell’Esercito Italiano. Istruzioni.

Roma, 23 mag 2023 – Il CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO con lettera del 21/5/2020 ha diramato una lettera in merito all’oggetto, di interesse del personale militare e civile della Difesa. Il CNA-EI nel fare riferimento all’ultima circolare con cui l’INPS ha fissato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 validi ai fini della corresponsione dell’assegno in titolo, intende anche illustrare le modalità operative per la trasmissione delle istanze presentate dal personale militare e civile amministrato dal Centro, al fine di consentire l’erogazione del beneficio economico in parola a decorrere dal 1° luglio 2020.

Per quanto sopra, il personale interessato agli assegni familiari dovra’ rivolgersi presso il proprio comando/amministrazione.

