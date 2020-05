MISSIONI INTERNAZIONALI. Continua l’impegno militare Italiano nel mondo

Roma, 25 mag 2020 – Deliberazione del Consiglio dei Ministri nr. 47 del 21/5/2020. Il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in considerazione della necessità di adempiere agli impegni assunti dall’Italia, ha deliberato in merito alla prosecuzione delle missioni e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e all’avvio di nuove missioni per il 2020, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, e dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.

Cerca nel sito Search for: