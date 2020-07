NEWS FESI IN PAGAMENTO ANNO 2020 / ECCO IL DECRETO FIRMATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA IL 6/7/2020. Il Decreto e’ disponibile all’interno. Molte le sorprese a favore dei militari

Roma, 10 lug 2020 – SARA’ PAGATO IN DUE FASI: IL 70 PER CENTO SUBITO E IL RESTANTE 30 PER CENTO NON APPENA SARA’ FINANZIATO DAL MEF. UN OTTIMO RISULTATO DEI NOSTRI CO.CE.R. SIA IN TERMINI ECONOMICI, DI AMPLIAMENTO DEGLI INCARICHI PERCETTORI E DEI TEMPI DI PAGAMENTO. PUBBLICATO FINALMENTE IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA RELATIVO ALI IMPORTI E INCARICHI PER ATTRIBUIRE IL FESI ANNO 2019, IN PAGAMENTO A BREVE. Il decreto e’ stato firmato in data 10 luglio e diffuso proprio oggi. Molte le novita’. Anche gli importi saranno maggiorati rispetto a ieri.

PAGAMENTO. Da voci interne a Palazzo Difesa sembrerebbe che il FESI (Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali) venga pagato nel mese di Luglio con cedolino straordinario. Ove tale affermazione fosse vera sarà doveroso fare i complimenti al Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Centro Unico Stipendiale Interforze e a tutto il personale dello Stato Maggiore della Difesa che – nonostante la brutta emergenza che ha colpito e messo a dura prova il nostro Paese – ha lavorato in silenzio affinché il Personale potesse essere remunerato nel minor tempo possibile.

Questo significa mettere al centro il Personale!

Ricordiamo che il Fesi quest’anno sarà abbastanza cospicuo rispetto agli anni precedenti, grazie al fondo della specificità derivanti dalla Legge di Bilancio 2019 e agli anticipi della concertazione, i quali verranno elargiti con una seconda tranche.

Restiamo in attesa di avere il decreto per conoscere gli importi reali.

La redazione

Segue Decreto FESI 2020, disponibile qui anche in PDF >>>

Cerca nel sito Search for: