FESI 2019 EMISSIONE STRAORDINARIA LUGLIO 2020 / ORA E’ UFFICIALE: reso noto l’impegno della Difesa per pagare il FESI entro fine luglio 2020

Roma, 10 lug 2020 – E’ UFFICIALE, IL PAGAMENTO DEL FESI “Fondo Efficienza Servizi Istituzionali” 2019, PREVISTO PER FINE LUGLIO 2020. Doveroso è prendere atto dello sforzo e l’impegno delle competenti articolazioni dello SMD, congiuntamente alle componenti ministeriali della Difesa, al fine di poter corrispondere al personale il fondo nel minor tempo possibile. Lo dichiara Antonino Duca DELEGATO COCER EI (dalla sua pagina facebook).



A comunicarlo ufficialmente e’ il CUSI della Difesa sulla sua pagina web, che ripubblichiamo qui sotto:

Con D.M. del 6 luglio 2020 sono stati approvati i criteri di ripartizione e le quote per il 2019 delle risorse destinate al Fondo di Efficienza dei Servizi Istituzionali 2019.

Nonostante i ristrettissimi tempi a disposizione, grazie a un proficuo lavoro di squadra e alla fattiva disponibilità di NoiPA, che, come sempre, ha dimostrato particolare attenzione alle esigenze del Dicastero, il compenso sarà pagato, nella misura del 70% circa del dovuto, con emissione straordinaria nel corrente mese di luglio.

La parte residua (circa il 30% del dovuto) sarà corrisposta non appena saranno finalizzate, a cura del MEF, le procedure finanziarie per la ripartizione a favore di tutte le articolazioni del Comparto Difesa e Sicurezza e Soccorso Pubblico, delle risorse allocate dall’articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

IL DECRETO SUL FESI FIRMATO IL 6/7/2020 LO TROVI QUI >>>