CEDOLINO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020. Da ieri è disponibile per tutti sul portale di NOIPA (Area personale). Vediamo cosa ci possiamo trovare questo mese.

Roma, 19 set 2020 – TRA LE NOVITA’: PAGATO FINALMENTE IL BONUS UNA TANTUM QUALIFICHE APICALI RUOLI GRADUATI, SERGENTI E MARESCIALLI, PREVISTO DAL RIORDINO DEI GRADI DEL 2019. Si conclude cosi’ l’iter economico del riordino 2019. Rimane solo da concludere gli avanzamenti di grado che ancora sono molto in alto mare. Tornando al cedolino di settembre, lo stesso e’ disponibile per il prelevamento in PDF su NOIPA. La valuta di pagamento e’ per mercoledi’ prossimo 23 settembre 2020.

