NEWS DAL GOVERNO SUL PROSSIMO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO / IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CONVOCA INCONTRO PER AVVIO PROCEDURE NEGOZIALI PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO DIFESA / SICUREZZA, TRIENNIO 2019/21

Roma, 17 ott 2020 – UNA CONVOCAZIONE CHE ANCHE SE IN PIENA PANDEMIA, SI SVOLGERA’ LO STESSO, CON LA MODALITA’ DELLA VIDEOCONFERENZA. Un segnale che il rinnovo del contratto si fara’ e che i militari e poliziotti non sono lasciati a se stessi. Un rinnovo che e’ atteso da tempo, essendo ormai scaduto da oltre 21 mesi. La convocazione in videoconferenza e’ prevista per martedi’ 27 ottobre 2020 ore 16.00. All’incontro, che per sicurezza anti covid-19 avverra’ come gia’ detto in videoconferenza, parteciperanno le delegazioni dei nostri Rappresentanti dei vari Co.ce.r. e i Rappresentanti dei Sindacati della Polizia.



Segue lettera di convocazione.

Cerca nel sito Search for: