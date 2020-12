NOIPA / TREDICESIMA MENSILITA’. GIA’ VISIBILE L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI DICEMBRE 2020, COMPRENSIVO DELLA TREDICESIMA MENSILITA’. Nessuna notizia invece del saldo del FESI 2019.

Roma, 1 dic 2020 – PUNTUALE COME UN OROLOGIO SVIZZERO TROVIAMO GIA’ L’IMPORTO STIPENDIALE DI DICEMBRE CHE PRENDEREMO TRA UN PAIO DI SETTIMANE CIRCA. La cifra spettante e’ indicata sul portale di NOIPA, alla voce: consultazioni pagamenti. Quest’anno l’importo e’ di poco piu’ alto per coloro che hanno beneficiato del riordino dei gradi e promozione di grado/qualifica. Il giorno della valuta non e’ indicato, ma pensiamo che possa essere erogato in conto corrente nella settimana che va tra il 14/ e il 18/12.

F.E.S.I. – SALDO 2019. (Fondo Efficienza Servizi Istituzionali)

Secondo i rumor di fonti attendibili sembrava che il saldo venisse pagato entro novembre. Ma ormai siamo gia’ entrati in dicembre e del saldo del FESI neanche l’ombra. Molto probabilmente sara’ pagato entro dicembre. E’ bene che i Cocer e Sindacati vedano cosa e’ successo, il personale e le loro famiglie non vivono di sola aris.

Come gia’ anticipato, la seconda e ultima rata del saldo FESI 2019 sara’ di circa il 30 per cento, rispetto alla prima rata, e per coloro che occupano uno degli incarichi di responsabilita’ previsti dal decreto dovrebbe essere pagato anche il supplemento, poiche’ con la prima rata non si e’ visto nulla. A meno che trattasi di errori. Vedremo cosa arrivera’ in busta paga.



