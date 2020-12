Un cane si rifiuta di separarsi dal pompiere che si è preso cura di lui per anni

Roma, 24 dic 2020 – Un cane non vuole separarsi per nessun motivo al mondo dal pompiere che si è preso cura di lui per molti anni e con il quale ha condiviso salvataggi e avventure. Ma purtroppo le loro strade si sono dovute separare e per l’animale è stato uno choc.

Il pompiere si chiama Zhang Yousheng e il cane Li Jian. Hanno lavorato entrambi in una caserma dei vigili del fuoco cinese, ma per l’uomo qualche giorno fa è arrivato il momento di lasciare il suo posto. Zhang Yousheng ha salutato tutti i suoi colleghi, e se loro hanno accettato l’addio dell’uomo non si può dire lo stesso del quattro zampe.

Li Jian, che da tempo è stato «arruolato» nello staff della squadra, si è rifiutato di separarsi dal pompiere, e lo ha seguito fino a quando ha potuto. Zhang per anni ha fatto parte dei vigili del fuoco di Guangyuan nella provincia di Sichuan, e lui e il cane erano inseparabili durante le loro missioni. Per questo il cane non riusciva a separarsi dall’uomo e ha continuato a seguirlo per circa un chilometro.

E’ stato girato anche un video in cui si vede il momento della separazione, e la clip è già diventata virale e ha fatto il giro del web. Il vigile del fuoco ha infatti detto addio all’animale, ma il quattrozampe non ha voluto sentire ragioni. Ha cominciato a diventare nervoso e ad appoggiare le zampe sul suo petto come a dirgli: non andare via.

GUARDA IL VIDEO>>>>>

