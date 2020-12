I militari di Persano donano 3 tonnellate di generi alimentari al Banco Alimentare della Campania

Roma, 24 dic 2020 – I militari dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio” e del 4° Reggimento Carri, stanziati nel Comprensorio Militare di Persano, hanno donato oltre 3 tonnellate di generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione al Banco Alimentare della Campania.

L’attività si è svolta presso la sede regionale della ONLUS alla presenza del Direttore, Roberto Tuorto, e di una rappresentanza dei due Reparti che hanno intrapreso l’iniziativa.

In questo periodo di disagi e di difficoltà dovuti all’emergenza sanitaria in atto ed alle eccezionali misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli Artiglieri ed i Carristi di stanza nelle Caserma “Capone” continuano a mantenere alto il livello di prontezza operativa con aliquote di personale approntate per essere eventualmente impiegate a fronteggiare qualunque evenienza. Allo stesso tempo, i militari dei due Reggimenti, accomunati dai medesimi valori di attaccamento alla Patria e alle Istituzioni e guidati da senso di generosità ed altruismo, hanno voluto dare seguito ad un’analoga iniziativa intrapresa già nello scorso mese di aprile, raccogliendo spontaneamente beni alimentari con lo scopo di donarli, attraverso il Banco Alimentare, alle famiglie che si trovano in situazione di necessità nei comuni della Provincia di Salerno.

