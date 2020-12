Concorso per 1.000 Vice Ispettori Polizia di Stato 2021 (Aperto ai Civili)

Roma, 31 dic 2020 – Il Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2021 (Aperto ai Civili) prevede 1.000 posti a concorso, di cui:

-167 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio

-167 posti sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti

-50 posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

-20 posti sono riservati agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale

-3 posti sono riservati a coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo

REQUISITI

I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (28 Gennaio 2021), dei seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana

-godimento dei diritti civili e politici

-aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 28° anno di età. Il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli -appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d’età è elevato a 33 anni

-titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente (diploma di maturità)

SCARICA IL BANDO

