Guerini: “Forze armate un presidio di valori, dedizione e impegno” / In occasione dell’apertura del nuovo centro vaccinale di Varese, il ministro della Difesa parla del caso Biot.

Roma, 4 apr 2021 – IL MINISTRO DELLA DIFESA: “Quel caso non è lo specchio dei valori di riferimento dei militari. Credo che questo sia nella coscienza degli italiani”. Lorenzo Guerini ha compreso il senso di smarrimento nelle caserme per l’arresto di Walter Biot, il capitano di fregata accusato di spionaggio.

QUESTO L’INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA GUERINI, che in occasione dell’apertura del nuovo centro vaccinale di Varese, ha parlato anche del caso di spionaggio militare Italiano/Russia messo in atto da un Ufficiale superiore della Marina Militare, in servizio negli alti uffici del Ministero della Difesa. L’articolo continua qui >>>

