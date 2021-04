Colonie estive per i figli dei dipendenti del Ministero della Difesa. DIRAMATE NUOVI DISPOSIZIONI

Roma, 14 apr 2021 – PERSOMIL con circolare del 26.3.2021 ha diramato nuove disposizioni in merito all’oggetto:

“Al fine di consentire l’adozione in tempi brevi di tutte le azioni indispensabili all’organizzazione delle attività in oggetto, si ritiene opportuno diramare alcune linee di indirizzo generale, in un’ottica di snellimento delle precedenti direttive. Ciò nella considerazione che tutte le disposizioni di dettaglio dovranno essere assunte con le circolari adottate in materia dai competenti organi di ciascuna Forza Armata”.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>