RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21: finalmente al via le trattative. LA LETTERA DI CONVOCAZIONE DELL’ARAN.

Roma, 20 apr 2021 – LA CONCERTAZIONE PUO’ ESSERE MEDIO-LUNGA. Qualcuno ipotizza addirittura che i soldi in busta paga possano arrivare entro fine anno. L’ARAN comunque si e’ messa in moto ed ha fissato un primo incontro per il 29 aprile 2021 alle ore 15.00 e in modalità online. Questo incontro per ora non riguarda il Comparto Difesa/Sicurezza. L’invito e’ rivolto soltanto ai Sindacati Nazionali del Pubblico impiego.

Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi.

SEGUE CONVOCAZIONE ARAN-SINDACATI.

