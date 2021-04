Al via due nuovi presidi vaccinali dell’Aeronautica Militare a Milano e Verona

Roma, 22 apr 2021 – È operativo un nuovo Presidio Vaccinale della Difesa (PVD) a Milano, presso il Comando della 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, nell’ambito del supporto che le forze armate stanno assicurando su tutto il territorio nazionale alle autorità sanitarie locali.

Il nuovo sito per le vaccinazioni Covid-19, organizzato su sei postazioni aperte dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì, è interamente gestito da personale medico ed infermieristico dell’Aeronautica Militare, che da alcuni giorni è impegnato anche nelle vaccinazioni a domicilio per anziani, persone non trasportabili e vulnerabili. Così in un comunicato stampa l’Aeronautica militare.

Attivo invece da venerdì scorso, presso la base militare di Villafranca di Verona, un ulteriore Presidio Vaccinale della Difesa (PVD)…..

