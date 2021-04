Microsoft progetta nuovi visori militari

Roma, 22 apr 2021 – Microsoft si ritroverà a produrre visori per la realtà aumentata per le forze armate, aprendo un nuovo capitolo nella storia della tecnologia al servizio bellico.

Il contratto che sancisce la collaborazione tra Microsoft e il Pentagono è di quelli destinati a fare scalpore. L’esercito ha infatti deciso di sborsare quasi 22 miliardi di dollari in 10 anni in cambio di una produzione di circa 120.000 visori appositamente strutturati secondo esigenze militari.

