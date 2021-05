“Contratto in arrivo per i militari. Stanziati in bilancio 50 milioni per la parte civile”. l’intervista al Sottosegretario Mulè sul ilGiornale.it. IL 14 MAGGIO IL MINISTRO BRUNETTA TERRA’ UN NUOVO INCONTRO.

Roma, 8 mag 2021 – Il Sottosegretario alla Difesa MULE’ ha rilasciato una intervista pubblicata su IlGionale.it, a tutto campo: dalle missioni militari all’estero allo spionaggio dei Russi con il conseguente nostro imbarazzo del caso dell’ufficiale spione. Dalla missione della marina Militare denominata Mare Nostrum al rinnovo del contratto di lavoro.

LE CHIACCHIERE e le parole la fanno sempre da padrone.

Al personale militare quello che interessa sono i fatti; i provvedimenti che li riguardano. Il rinnovo del contratto. La paga, ormai ferma da tre anni; senza contare la sospensione subita dal 2009 al 2015.

I politici si vantano sempre degli ottimi risultati raggiunti dalle FF.AA. e magari ci fanno anche carriera. Ma dietro ad ogni missione sul terreno italiano ed estero, ad ogni supporto logistico (vedasi i vaccini), ad ogni operazione navale ed aerea e di controllo del territorio per il contrasto alla criminalita’ (strade in-sicure), ci sono i militari in carne ed ossa. Militari che lavorano, che rischiano e che devono essere considerati quindi sotto ogni aspetto. Militari, che con la loro presenza capillare nei teatri esteri i loro interventi nelle missioni di pace, rappresentano in modo egregio l’Italia e la sua politica estera.

P.S.: il 14 maggio il Ministro Brunetta ha convocato una nuova riunione (VEDI QUI) per predisporre le basi al fine di arrivare quanto prima alla firma del rinnovo del contratto triennio 2019/21, riguardante il personale delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco. Aspettiamo gli sviluppi.

Ma vediamo cosa ci racconta oggi il nuovo Sottosegretario alla Difesa, On. MULE’.

L’articolo lo puoi leggere su IlGiornale.it, clicca qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>