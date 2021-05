ESERCITAZIONE “SAGITTARIO” PER LA FOLGORE. I Cavalieri paracadutisti del Savoia Cavalleria (3°) in approntamento per l’impiego in operazione internazionale

Roma, 8 mag 2021 – COMUNICATO E FOTO DELLA BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE. Si è appena conclusa presso il Centro di Addestramento Tattico (CAT) di 2° livello della Scuola di Fanteria di Cesano (Roma) l’esercitazione Sagittario 2/2021, alla quale hanno preso parte i Cavalieri paracadutisti del Reggimento “Savoia Cavalleria“ (3). Tramite l’impiego del sistema “Miles” il personale del “Savoia” si è addestrato, con realismo, in diverse attività tattiche e in vari scenari e contesti, urbani e non, attuando gli ammaestramenti, svolti in bianco a premessa del CAT in guarnigione e nelle aree limitrofe della sede del reggimento.

La presenza delle “Opposing Forces”, appartenenti al 2° battaglione “Cengio” dei “Granatieri di Sardegna”, ha contribuito ad aumentare il realismo addestrativo, permettendo l’esecuzione di attività “a partiti contrapposti”, simulando la costruzione e il mantenimento di rapporti con le forze di polizia locali e la gestione della popolazione civile in caso di disordini. Attenzione particolare è stata dedicata ai Comandanti di plotone e di squadra, sia in fase di pianificazione che nella successiva condotta delle attività applicando la filosofia del Mission Command in tutti i suoi aspetti concomitanti.

Degna di nota la costante e puntuale ricerca e trasmissione dei dati informativi, che ha permesso al Comando di Squadrone (esercitato in qualità di HICON) di avere una sempre aggiornata Situational Awareness grazie al continuo e puntuale flusso comunicativo. Tutte le attività sono state svolte nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia da SARS-Cov-2 in atto. Tali precauzioni non hanno comunque impedito uno svolgimento coerente e attento delle attività addestrative.

Occhiello: Realismo addestrativo e Mission Command per i paracadutisti del Savoia.

FONTE: Brigata Paracadutisti Folgore

DIDASCALIE FOTO:

Pattugliamento motorizzato; Mitragliere di bordo; Mitragliere durante il pattugliamento; Pattugliamento appiedato Trasporto del ferito Attività notturna.

