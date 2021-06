Militare ritrova un portafoglio con 500 euro e lo consegna in Questura

Roma, 22 giu 2021 – Un gesto di civiltà che di questi tempi fa notizia. Ciro D’Alessio, caporal maggiore scelto dell’esercito italiano in servizio presso il Centro addestramento di Aosta, nei giorni scorsi ha ritrovato ad Aosta un portafoglio. All’interno, oltre alle carte di credito e ai documenti, anche 500 euro in contanti.

D’Alessio ha scelto senza indugi di consegnare il tutto alla Questura di Aosta che lo ha riconsegnato alla proprietaria, una ragazza di nome Francesca. Incredula per il bel gesto, la donna ha voluto conoscere e incontrare di persona Ciro D’Alessio a cui ha consegnato poi una lettera di ringraziamento.

“I soldi quel giorno mi sarebbero serviti per pagare l’affitto e fare la spesa. Non viviamo in un periodo particolarmente felice e sereno per nessuno ed in cuor mio lo credevo irrimediabilmente perduto”.

“Nel mondo in cui viviamo – conclude Francesca nel suo scritto – c’è davvero bisogno di persone come Lei. E personalmente, posso essere solo che felice, di sapere che una persona tanto disponibile, e soprattutto onesta, vesta un’uniforme per il nostro Paese” (FONTE>>>>>).

