Funzionario di Polizia sospeso perché no-vax va all’hub vaccinale e chiama i carabinieri

Roma, 12 gen 2022 – Un funzionario di polizia, è stato sospeso per non aver aderito all’obbligo vaccinale, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio per i dipendenti pubblici.

Nei giorni scorsi il funzionario, numero due dell’ufficio delle Volanti, è andato all’hub vaccinale di Casalecchio con un avvocato, facendo una serie di domande al medico di turno sulla validità del vaccino, su eventuali problemi e sul contenuto.

A un certo punto, insoddisfatto delle risposte, il poliziotto ha chiamato il 112…..

CONTINUA A LEGGERE ANSA.IT>>>>>