DIFESA: SODDISFAZIONE DEL MINISTRO GUERINI PER I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIFESA (Correttivo al riordino delle carriere) APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 23 dic 2019 – SODDISFAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA PER I RISULTATI RAGGIUNTI CON L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO CORRETTIVO AL RIORDINO DEI GRADI. ​Cosi’ il Ministro della Difesa Guerini con un suo comunicato dal sito difesa.it: Soddisfazione è stata espressa dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini al termine del Consiglio dei Ministri di oggi (21/12/ndr). Il Governo ha infatti approvato in via definitiva, accogliendo tutte le condizioni contenute nei pareri delle competenti Commissioni Parlamentari, i Decreti Legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e delle Forze di Polizia.

Tali disposizioni interesseranno gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza per cui, in un momento delicato per la finanza pubblica, sono stati impegnati circa 180 Milioni di Euro, di cui 60,5 stanziati dopo l’approvazione preliminare avvenuta nel settembre scorso.

“E’ la dimostrazione dell’attenzione rivolta dal Parlamento alla Difesa e, in questo caso, a problematiche di assoluta rilevanza che pongono al centro il personale” ha dichiarato il Ministro Guerini.

Si tratta di provvedimenti complessi e molto attesi, che consentono di conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, obiettivi di grande importanza per il personale e per le amministrazioni.

Tra le misure approvate per le Forze armate:

l’incremento dell’assegno funzionale per i volontari in servizio permanente con più di 17 anni di servizio;

la valorizzazione economica delle qualifiche apicali dei ruoli dei volontari in servizio permanente, sergenti e marescialli;

la valorizzazione professionale dei ruoli dei volontari in servizio permanente, sergenti e marescialli, anche attraverso la rimodulazione degli iter di carriera mediante la riduzione della permanenza nei gradi;

la previsione di assegni una tantum compensativi per il personale che non ha beneficiato, in ragione dell’anzianità, delle nuove disposizioni;

le disposizioni in materia di concorsi che agevolano i passaggi da un ruolo all’altro, venendo incontro alle legittime aspettative del personale meritevole.

Inoltre, accogliendo le richieste e le sensibilità che da più parti giungevano al Dicastero, fra le misure introdotte spicca l’assistenza veterinaria gratuita per i cani delle Forze armate riformati in quanto non più idonei al servizio e affidati ai conduttori, allo scopo di favorirne quindi l’accoglimento nelle famiglie.

Sono, inoltre, state favorevolmente valutate ulteriori questioni aperte, finalizzate, ad esempio, alla modifica della nomenclatura di alcuni gradi, che non hanno trovato accoglimento in questo provvedimento, su cui si interverrà con altri strumenti normativi.

Infine, non va dimenticato che saranno presto avviate le procedure di concertazione per il rinnovo del “contratto” relativo al triennio 2019-2021, per il quale in legge di bilancio sono stati appostati finanziamenti integrativi che hanno portato a circa 900 milioni a regime la somma disponibile per il comparto sicurezza e difesa. (difesa.it)