NEWS AVANZAMENTO A PRIMO LUOGOTENENTE ESERCITO, ALIQUOTA 1.1.2019. La Commissione di Avanzamento ha concluso i lavori. A breve sara’ reso noto il quadro di avanzamento e successivamente arriveranno le promozioni alla nuova qualifica apicale

Roma, 27 gen 2020 – AVANZAMENTO LAMPO PER I LUOGOTENENTI DELL’ESERCITO, ALIQUOTA 1.1.2019. Novita’ anche per i Primi Marescialli. Ci sono voluti soltanto 4 mesi (e in periodo super festivo natalizio) per valutare i circa 505 Luogotenenti dell’Esercito che con l’aliquota 1.1.2019 hanno maturato gli anni utili per essere valutati per la promozione alla qualifica apicale del Ruolo Marescialli di PRIMO LUOGOTENENTE. Tra questi 505 colleghi troviamo Marescialli anziani anche con oltre 38 anni di servizio.

Questi circa 505 nuovi Primi Luogotenenti avevano una anzianita’ da Primo Maresciallo anno 2007. Ora tocca all’anzianita’ 2008 (Luogotenenti che maturano i1.1.2020), salvo nuove regole con l’entrata in vigore del provvedimento correttivo al riordino delle carriere del 2017.

Seguiranno a ruota le promozioni dei colleghi dell’Aeronautica, della Marina Militare e delle Capitanerie di Corpo comprese.

Buone notizie anche per i primi Marescialli dell’Esercito, circa la loro promozione a Luogotenente, aliquota 1.1.2019. Giunti circa 470 libretti, su circa 812 colleghi. Quanto prima iniziera’ il controllo dei loro libretti.

