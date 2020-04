CORONAVIRUS, FINITA L’EMERGENZA TUTTI NE USCIREMO PIU’ IMBRUTTITI E MENO IN FORMA. Non sara’ il caso che per il 2020 vengano annullate le prove di efficienza fisica per i MILITARI?

Roma, 7 apr 2020 – NIENTE BARBIERE PERCHE’ STA CHIUSO. NIENTE SALONI DI BELLEZZA E MASSAGGI TONIFICANTI. NIENTE PALESTRE E PISCINE PERCHE’ SONO CHIUSE. NIENTE SPORT QUINDI. E NIENTE CURA ESTERIORE DELLA PERSONA. Se qualcuno riesce puo’ fare qualche esercizio fisico in casa, ma di questi tempi ti prende la noia e mangi anche. Chi scrive ha gia’ i capelli lunghi e preso anche due chilogrammi in piu’ di peso. Forse sara’ la prima volta nella storia che i militari frequentano il posto di lavoro con i capelli fuori misura. Per chi li ha ancora, ovvio.

Questi sono problemi che riguardano tutti, al di la del virus che ancora mette paura e genera piu’ di 500 morti al giorno solo in Italia.

Ma per i militari è una cosa indecorosa. Per questi motivi, per il 2020 sarebbe il caso di sospendere le consuete prove di efficienza fisica annuale e le visite mediche (peso) per il personale militare delle forze armate, e non solo.

