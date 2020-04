GLI AUGURI PASQUALI DEL SINDACATO USMIA AI SUOI ASSOCIATI.

Roma, 10 apr 2020 – NOTA AI SOCI USMIA. La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Quale momento migliore per pensare a coloro che significano di più per noi, se non in questa giornata speciale. Possa questa Pasqua essere piena di felicità e di luminosa speranza! Rivolgiamo un pensiero particolare a quanti trascorreranno la festività lontano dalle proprie famiglie, impegnati in missioni operative, per servizi nelle basi, nelle Stazioni Carabinieri, sul territorio nazionale, in navigazione sulle Unità della Marina Militare e della Guardia Costiera, negli aeroporti, nei teatri operativi internazionali.

LA SEGRETERIA NAZIONALE USMIA



