Concorso 1.350 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 (Riservato VFP1 e VFP4) – SCADENZA 15-06-2020

Roma, 04 giu 2020 – Possono partecipare al Concorso 1.350 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 i volontari in ferma prefissata di un anno – VFP1 (in servizio da almeno 6 mesi continuativi, in rafferma o in congedo) e i volontari in ferma prefissata di quattro anni – VFP4 (in servizio o in congedo) che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana

b) godimento dei diritti politici

c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente (licenza media)

d) non aver compiuto 26 anni di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare svolto dai candidati)

e) qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165

f) efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30/06/2003, n. 198

Le domande andranno presentate dai candidati utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito sito https://concorsionline.poliziadistato.it, cliccando sull’icona “Concorso pubblico” e seguendo le istruzioni ivi specificate. Il periodo utile per presentare domanda è dalle ore 00.00 del 16 Maggio 2020 alle ore 23.59 del 15 Giugno 2020.

