SEI CARABINIERI ARRESTANO EMILIO FEDE PER EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

Roma, 23 giu 2020 – Il noto giornalista Emilio Fede, ex direttore del tg4 di Mediaset è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Si trovava agli arresti presso la propria abitazione – dopo la condanna in via definitiva a quattro anno e sette mesi per il caso Ruby bis.

Ieri sera – come riporta il quotidiano Roma – in occasione del suo 89esimo compleanno, stava cenando sul lungomare di Napoli con la moglie. Fede deve scontare altri 4 anni ai servizi sociali e non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli. Fede, sottolineano fonti a lui vicine, avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate. Al momento dell’arresto, ha spiegato: «Mi viene contestato di essere partito da Milano quando non c’era ancora la firma sui servizi sociali, è stato un arresto davanti a tutti, sono terrorizzato».

Cerca nel sito Search for: