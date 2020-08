Schema di decreto interministeriale per la corresponsione dei compensi di cui all’articolo n. 1826-bis del Codice dell’Ordinamento Militare, da corrispondere a maggiori e tenenti colonnelli – anno 2019. Disposizioni per la rilevazione di elementi di informazione

Roma, 25 ago 2020 – Lo schema di decreto interministeriale in oggetto, in via di approvazione, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all’articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto interministeriale in argomento prevede:

– i criteri per la corresponsione di un importo mensile, per Tenenti Colonnelli (e gradi

corrispondenti) e Maggiori (e gradi corrispondenti);

– le cause di esclusione e i motivi di incompatibilità.

La seguente circolare si propone di fornire un concreto ed esaustivo ausilio per tutti i preposti alla determinazione delle mensilità utili ai fini del calcolo del compenso per l’anno 2019.

Segue circolare completa.

Cerca nel sito Search for: