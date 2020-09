CARABINIERI / EMISSIONE FRANCOBOLLO PER RICORDARE IL GEN. DALLA CHIESA

Roma, 28 sett 2020 – (ANSA) – Roma, 28 sett 2020 – Poste Italiane ricorda il generale Carlo Alberto dalla Chiesa nel giorno del centenario della sua nascita con l’emissione di un francobollo che lo raffigura in primo piano con Saluzzo (Cuneo), sua città natale, sullo sfondo.

Il francobollo viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartiene alla serie tematica “il Senso civico”.

L’iniziativa è presentata oggi nella città piemontese a margine dell’inaugurazione del monumento dedicato al generale. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.

Cerca nel sito Search for: