LA PRIMA MANIFESTAZIONE SINDACALE MILITARE DELLA STORIA. L.R.M. TRA LE 10 SIGLE ADERENTI E CGL CISL E UIL SI SCHIERANO CON I SINDACATI MILITARI.

Roma, 1 ott 2020 – Giorno 7 ottobre 2020 di fronte Palazzo Chigi a Roma, i Dirigenti di 10 sigle sindacali di Esercito Aeronautica, Carabinieri, Marina, Guardia di Finanza, si ritroveranno unite per sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sull’importanza nel dare pieni e sostanziali diritti sindacali al personale militare. Una pacifica manifestazione pro-diritti e non di certo uno sciopero è il commento di Marco Votano, Segretario Generale del primo Sindacato dell’Esercito Italiano Libera Rappresentanza dei Militari. Il messaggio che si vuole trasmettere è che i nostri diritti non sono importanti solo per noi, ma anche per tutto il resto dei cittadini come le Forze Armate sono patrimonio di tutto il Paese.

Più diritti per noi equivalgono a maggiore sicurezza e trasparenza per i nostri connazionali. Non è dunque, spiega il Segretario Generale lo Stato contro lo Stato ma più coerentemente la tutela dei diritti sindacali per chi opera a garanzia della difesa della democrazia e della sicurezza della nostra amata Italia. Dopo il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 14 ottobre 2014 e a seguito della Sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale è stato riconosciuto anche ai militari il diritto di poter costituire e aderire ai Sindacati Militari ma la relativa legge auspicata dalla Suprema Corte per colmare il vulnus in campo di diritti dei servitori dello Stato risulta estremamente penalizzante.