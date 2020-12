Forze Armate, assegnazione per beneficiari leggi 267 e 104. Itamil Esercito contro emendamento Fdi

Roma, 13 dic 2020 – NE AVEVAMO GIA’ PARLATO SU QUESTO PORTALE, MA PER COMPRENDERE MEGLIO DI COSA SI TRATTA DIAMO CONOSCENZA ANCHE DI QUESTO ARTICOLO. Per il Sindacato militare ITAMIL “Riteniamo che la proposta sia interessante. – fa sapere il Sindacato Itamil Esercito, tramite il segretario generale, Girolamo Foti – Tuttavia, invitiamo i firmatari ad accogliere la nostra proposta per ridurre il periodo da quindici anni a sette anni al fine di evitare che i beneficiari delle leggi 104 e 267 si ritrovino a vivere una tragedia”.

