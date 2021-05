QUESTA E’ LA PIATTAFORMA ECONOMICA (Rinnovo del contratto di lavoro triennio 23019/21) ELABORATA A DICEMBRE 2020 DAL CO.CE.R. COMPARTO DIFESA, E TUTT’ORA VALIDA

Roma, 4 mag 2021 – Pubblichiamo di seguito la piattaforma economica (proposte) presentata dal Co.ce.r. Comparto Difesa alle istituzioni militari e politiche, quale base di discussione per arrivare quanto prima al rinnovo del contratto di lavoro triennio 2019/21, ormai scaduto da oltre due anni. Il Co.ce.r. durante gli ultimi incontri con la Funzione Pubblica ha anche chiesto un ulteriore finanziamento economico aggiuntivo ai fondi gia’ stanziati per questa tornata contrattuale. I tempi per la firma del contratto? Ad oggi e’ ancora difficile prevedere una data. Forse giungo, forse settembre e c’e’ chi parla entro fine anno 2021.

