Processo Levante, si avvicina la sentenza per cinque carabinieri

Roma, 22 giu 2021 – Processo Levante celebrato con rito abbreviato per cinque carabinieri. Nella giornata del 21 giugno sono terminate tutte le arringhe degli avvocati dei militari arrestati il 22 luglio 2020 nella maxi inchiesta delle Fiamme Gialle e Polizia Locale che portò tra l’altro al sequestro di un’intera caserma.

Il 21 giugno ha concluso la difesa dell’appuntato Giuseppe Montella. Gli avvocati Giuseppe Dametti e Emanuele Solari hanno ripercorso i capi contestati al proprio assistito il quale avrebbe riconosciuto i propri errori con grande umiltà ma ha rigettato con forza e nuovamente le accuse di tortura ed estorsione e altri reati che gli sono contestati.

In sostanza ha ribadito quanto reso a spontanee dichiarazioni il 14 giugno: «Pagherò per quello che ho fatto, ma non voglio pagare per quello che non ho commesso».

Per Giuseppe Montella l’accusa ha chiesto una pena di 16 anni, un mese e 10 giorni…..

