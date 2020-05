SMD – FORM 003 (B) “Direttiva per il mantenimento dell’efficienza psicofisica ed operativa del personale militare” – Emergenza COVID – 19.

Roma, 20 mag 2020 -TRASCRIVIAMO IL CONTENUTO DELLA LETTERA NR. 72105 DATATA 15-05-2020 DI SMD – 1 REPARTO – PERSONALE. “L’emergenza sanitaria in atto ha richiesto l’adozione di misure straordinarie che hanno comportato oggettive difficoltà al regolare svolgimento delle attività connesse con lo svolgimento delle prove di efficienza fisica con conseguente penalizzazione per il personale nella redazione della documentazione caratteristica in scadenza.

In tale quadro, ove non fosse possibile l’effettuazione delle citate prove a causa della suddetta situazione emergenziale in atto, potrà essere utilizzata la seguente dicitura da inserire nella PARTE IV del Modello “B” (GIUDIZIO DEL COMPILATORE) per tutto il personale militare fino al grado di Colonnello o gradi corrispondenti e nella Parte I del Modello “A” (QUALITÀ FISICHE, MORALI E DI CARATTERE) per gli Ufficiali Generali/Ammiragli: “Non è stato sottoposto alle prove di efficienza operativa causa pandemia di COVID-19”.

