OSPEDALE CELIO (Ospedale Militare di Roma): tre migranti positivi ricoverati nella struttura militare aggrediscono militari, denunciati

Quando hanno capito che il personale medico stava dimettendo un cittadino del Bangladesh hanno aggredito i sanitari e hanno tentato di uscire. Per questo due nigeriane e un nigeriano, positivi al Covid 19, sono stati denunciati dai carabinieri per violenza privata, resistenza e violenza a incaricato di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto ieri sera nell’ospedale romano del Celio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Piazza Dante e i colleghi del Nucleo di polizia militare del Celio che, dopo aver bloccato i tre, hanno messo in sicurezza gli altri ospiti della struttura. Dopo l’episodio, critiche al governo da Salvini (Lega) e Meloni (Fdi). Rainews