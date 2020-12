NOTIZIE DAL MONDO SINDACALE MILITARE / DIFESA: ELETTO SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO AERONAUTICA MILITARE (SIAM) PAOLO MELIS

Roma, 12 dic 2020 – Il Sindacato Aeronautica Militare – SIAM – in una nota, comunica che durante il 1° Congresso Nazionale, tenutosi oggi 12 dicembre nell’insolita modalità streaming per il rispetto delle limitazioni imposte dal Governo sulla mobilità per la riduzione del contagio da COVID-19, in presenza dei delegati di tutte le Sezioni sindacali di tutti i reparti dell’Aeronautica è stato eletto Segretario Generale Paolo Melis.

Durante i lavori dell’assemblea è stato eletto anche il Comitato Nazionale Direttivo con Presidente Maurizio Ciriolo.

E’ un momento storico, dichiara il neo Segretario eletto Paolo Melis, dove la democrazia e la partecipazione hanno vinto davanti al sempre presente tentativo dei vertici militari di mettere un bavaglio alle nuove organizzazioni sindacali nate grazie alla sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale. A due anni dalla nostra costituzione, continua Melis, siamo riusciti ad attrarre a noi migliaia di iscritti e decine di dirigenti locali che hanno reso possibile questo storico momento. Ci aspettano momenti difficili, chiosa Melis, ma la nostra passione e la nostra determinazione non potranno trovare ostacoli di nessuna natura per arrivare a creare il più grande e rappresentativo sindacato dell’Aeronautica Militare. I nostri pilastri

sono la democrazia, la partecipazione e la trasparenza, elementi spesso sconosciuti nel mondo militare. L’avvento del sindacato è una grande rivoluzione che imporrà, gioco forza, delle innovazioni, anche di carattere culturale, all’interno dell’organizzazione militare, chiusa e poco incline a questi concetti per retaggi culturali di altre epoche.

Oggi, conclude Paolo Melis, abbiamo aperto una breccia in questo sistema e ci faremo portatori sani degli interessi collettivi. Da oggi il personale AM ha una rappresentanza e una tutela legittima e determinata.

Cerca nel sito Search for: