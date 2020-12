La Camera Penale Militare presenta il nuovo Webinar su piattaforma zoom, il giorno 18 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sul tema: SINDACATI DEI MILITARI. UNA RIFORMA NECESSARIA.

Roma, 13 dic 2020 – Libertà sindacale per i militari. L’incontro in videoconferenza, organizzato dalla Camera Penale Militare, che si terra’ il giorno 18 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, vedrà la partecipazione straordinaria della dott.ssa Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, e del Colonnello Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo e dell’avv. Giorgio Carta. Il nostro Presidente Saveria Mobrici interverrà e modererà l’incontro.

Al fine di continuare a fornire un costante e completo aggiornamento, con interazione live da parte dei partecipanti con i relatori, interverranno anche diversi esponenti dei sindacati militari quali: dott. Domenico Mastrulli, Segretario Generale Nazionale FS-COSP – ex Commissario Corpo Polizia Penitenziaria – Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri – Eliseo Taverna, Segretario Generale del Sindacato Nazionale Finanzieri – Fabio Perrotta, Segretario Generale Aggiunto del S.A.F. – Calogero Di Franco, Capo Team Disciplina del Sindacato Italiano Militari Aeronautica – Marco Votano di LRM

Per l’iscrizione è sufficiente inviare una email di conferma all’indirizzo info@camerapenalemilitare.it, indicando nome e cognome e numero di cellulare e necessariamente il proprio indirizzo email, sul quale riceverete l’invito alla partecipazione all’orario previsto con i codici di accesso alla stanza virtuale. La piattaforma è Zoom e consente la partecipazione massima di 100 iscritti, si vorrà, quindi, far pervenire la propria adesione quanto prima.

L’adesione e partecipazione al webinar comporta l’uso e l’utilizzo dei suoni, delle parole e delle immagini da parte della Camera Penale Militare sotto qualsivoglia forma privata e pubblica sia in riferimento alla proprietà che ai sensi del GDPR n. 679/2016 in materia di privacy. Per ulteriori informazioni contattaci info@camerapenalemilitare.it

