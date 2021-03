Seconda settimana di prove in mare della portaerei italiana Cavour con gli F-35B americani

Roma, 18 mar 2021 – Con l’inizio della seconda settimana di prove in mare degli F-35B Lightning II a bordo della portaerei italiana ITS Cavour (CVH 550), i collaudi si stanno spostando su specifici test che avvicinano, ancor di più, la Marina Militare italiana alla certificazione per operare il caccia di quinta generazione a bordo della sua nave ammiraglia.

Dopo la traversata dell’oceano, il Cavour è salpato dalla stazione navale americana di Norfolk in Virginia, il 28 febbraio 2021, e i caccia F-35B appositamente strumentati per i test di volo dell’Air Test and Evaluation Squadron (VX) 23 sono appontati verticalmente per la prima volta sull’unità navale italiana il 1° marzo 2021. Da allora, il team di test imbarcato del F-35 Patuxent River Integrated Test Force (Pax River ITF) sta collaborando con l’equipaggio della nave italiana per raggiungere gli obiettivi dei test.

“La prima settimana in mare ha prodotto grandi progressi nei nostri test pianificati e siamo sulla buona strada per acquisire tutti i dati necessari per consentire lo sviluppo di uno standard operativo estremamente utile e flessibile per le operazioni dell’F-35 a bordo dell’ITS Cavour che la Marina Militare italiana utilizzerà per i decenni a venire“, ha affermato Andrew Maack, ingegnere capo collaudatore dell’F-35 Pax River ITF e direttore dei test.

“Il comando della ITS Cavour riconosce che le nostre operazioni di volo uniche e talvolta non convenzionali sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei test in mare e stanno facendo tutto il possibile per fornire una cooperazione flessibile e utile in tutti i reparti della nave e a tutti i livelli dell’organizzazione. La partnership non potrebbe essere più forte“.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>