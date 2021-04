“In divisa soltanto i dittatori”: Michela Murgia choc contro Figliuolo. Articolo de ILGIORNALE.IT

Roma, 8 apr 2021 – PAROLE CHE IN UN PAESE NORMALE COME IL NOSTRO NON SI POSSONO SENTIRE. SE IN DIVISA CI SONO SOLO I DITTATORI, NOI MILITARI QUINDI SIAMO TUTTI DITTATORI O AL SERVIZIO DEL DITTATORE? E c’è anche chi gli da ragione!

Segue articolo de ilgiornale.it

Murgia all’attacco del generale Figliuolo: “Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori negli altri Paesi”.

Se fosse per Michela Murgia, probabilmente il nostro esercito o non esisterebbe nemmeno oppure i nostri soldati e generali sarebbero costretti ad indossare vestiti arcobaleno e genderfluid. L’articolo de IlGiornale.it continua qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>