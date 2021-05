La mancata convocazione dei sindacati militari per il rinnovo del contratto 2019-2021.

Roma, 1 mag 2021 – Il comunicato stampa del Sindacato Autonomo dei Finanzieri. Presidente Draghi rivendichiamo i diritti sindacali dei lavoratori con le stellette che ci state negando da tre anni. Lo scorso 28 aprile le organizzazioni sindacali delle forze di polizia a ordinamento civile e il Consiglio Centrale della Rappresentanza militare sono stati convocati dal Dipartimento della Funzione Pubblica per partecipare ai lavori per il rinnovo dei contratti di lavoro mentre noi siamo stati completamente ignorati.

Noi non siamo stati convocati nonostante già tre anni fa i Giudici costituzionali, con la sentenza n. 120 del 2018, nello stabilire che anche i militari possono costituire i loro sindacati di categoria, avessero ritenuto, in attesa dell’intervento del legislatore, che i costituendi sindacati dei militari potessero fin da subito iniziare a svolgere la loro funzione di tutela degli interessi dei lavoratori con le stellette avvalendosi delle stesse regole e prerogative valide per la Rappresentanza militare. Il comunicato continua qui >>>



