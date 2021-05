IMMISSIONE IN RUOLO VOLONTARI MILITARI: IL TEMPO È DENARO.

Roma, 7 mag 2021 – Il Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito – S.I.A.M.O. Esercito – consapevole delle tempistiche necessarie per la definizione della procedura per l’immissione nel ruolo dei Volontari in Servizio Permanente dei VFP4, in particolar modo di quelli arruolati con la 1a immissione dell’anno 2013 con decorrenza giuridica al 30 luglio 2013, personale che ai sensi dell’articolo 2204 ter. Del D. Lgs. n. 66/2010 verosimilmente potrebbe dover ricorrere al prolungamento della seconda rafferma biennale, ha ritenuto opportuno intervenire per scongiurare eventuali malumori tra il personale rappresentato.

L’intervento è orientato a sensibilizzare le S.A. circa le tempistiche della decretazione del predetto prolungamento in tempi utili, al fine di consentire anche agli Uffici amministrativi competenti di Forza Armata, di provvedere all’aggiornamento di stato dei Militari, scongiurando così ogni tipo di errore protratto nel tempo in attesa della successiva regolarizzazione.

SIAMO Sempre al tuo fianco!

Roma, 6 maggio 2021

IL DIRETTIVO NAZIONALE S.I.A.M.O. Esercito

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>