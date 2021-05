DIFESA: Piano triennale 2021 – 2023 del fabbisogno di personale civile nell’ambito Difesa e Forze Armate. DECRETO MINISTRO DIFESA

Roma, 29 mag 2021 – DECRETO MINISTRO DIFESA 25/5/2021. Il Ministro della Difesa Guerini ha firmato un Decreto per l’adozione del piano del fabbisogno di personale CIVILE DELLA DIFESA relativo al triennio 2021-2023, con le modalità e i contingenti fissati nel prospetto annesso al medesimo Piano, volto a programmare e definire il proprio fabbisogno di risorse umane in relazione alle effettive esigenze e nei limiti delle facoltà assunzionali.

Si tratta di una piccola boccata di ossigeno per l’importante lavoro svolto dalla componente civile della Difesa, che da oltre 35 anni non vede assunzioni degne di nota. Un ricambio generazionale che non c’e’ stato e che pregiudica il normale svolgimento delle attivita’ in ambito forze armate.

I documenti da scaricare:



TROVI IL DECRETO, IL PIANO TRIENNALE E L’ALLEGATO ESPLICATIVO, COLLEGANDOTI QUI >>>

