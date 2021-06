Convenzione Tim To Power a favore del personale della Polizia di Stato e ai loro familiari

Roma, 5 giu 2021 – Convenzione Tim To Power, per la fornitura di un servizio di telefonia mobile su SIM ricaricabili a favore del personale della Polizia di Stato e ai loro familiari.

Estensione delle agevolazioni al personale della Polizia di Stato in quiescenza.

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, si rende noto che il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e la Società Telecom Italia S.p.SA. hanno sottoscritto un addendum alla Convenzione per estendere le agevolazioni previste anche al personale della Polizia di Stato in quiescenza e ai loro familiari.

Le modalità di accesso alla Convenzione, anche per il personale in quiescenza, restano invariate, tramite l’ausilio del portale dedicato, accessibile all’indirizzo internet:

https://mobileinterforze.telecomitalia.it, con le medesime funzionalità oggi disponibili.

La consegna delle SIM prepagate ricaricabili avverrà, per lo stesso personale, presso le sedi individuate dall’ Amministrazione “Uffici Amministrativo Contabili” di riferimento, fermo restando la possibilità di ogni dipendente/utilizzatore di poter richiedere fino ad un massimo di 5 SIM.

Nel confidare nella massima diffusione al personale interessato, si comunica che tutte le informazioni utili saranno pubblicate sul Portale Intranet della Polizia di Stato “Doppiavela”, nella sezione Portale > Assistenza > Convenzioni > Finanze e Servizi > Convenzione Tim To Power (FONTE >>>>>).



Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>