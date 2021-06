CASO MARO’: pubblichiamo la Delibera del CO.CER. Sezione Marina Militare, e a seguire l’intervento del Delegato COCER Ciavarelli nel contesto della conferenza stampa tenuta dal Co.Ce.R. alla Camera dei deputati nel lontano 2015.

ABBIAMO APPRESO DALLA STAMPA LE ULTIME NOTIZIE CIRCA L’ANNOSO CASO DEI DUE FUCILIERI DI MARINA “COINVOLTI” DA OLTRE NOVE ANNI IN UN INCIDENTE GIUDIZIARIO.

ESPRIMIAMO CAUTA SODDISFAZIONE PER QUESTA VICENDA, DA NOI SEGUITA SEMPRE DA VICINO, IN QUANTO FINALMENTE LE DECISIONI VERRANNO PRESE IN ITALIA.

RITENIAMO, PERO’ NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE IL VERSAMENTO DELL’INDENNIZZO ALLE FAMIGLIE DEI PESCATORI DECEDUTI NEL LONTANO 2012 NON SIGNIFICA CHE MASSIMILIANO E SALVATORE SIANO COLPEVOLI.

DI QUESTO SE NE OCCUPERA’ LA MAGISTRATURA ITALIANA E SAREMO PIENAMENTE SODDISFATTI QUANDO LA QUESTIONE SARA’ CHIUSA DEFINITIVAMENTE.

SOLO IN QUESTO MOMENTO I DUE COLLEGHI SARANNO LIBERI SOPRATTUTTO MORALMENTE IN QUANTO, NE SIAMO CERTI, SARA’ DIMOSTRATA LA LORO ESTRANEITA’ AI FATTI.

COME PIU’ VOLTE RIPETUTO IN PASSATO AUSPICHIAMO CHE QUESTA VICENDA SIA UN PREZIOSO MONITO PER LA TUTELA PROFESSIONALE E MORALE DEL PERSONALE MILITARE IMPIEGATO IN MISSIONI INTERNAZIONALI.

Roma, 15 Giugno 2021

FIRMATO: Co.Ce.R. MARINA

SEGUE l’intervento del Delegato COCER Ciavarelli nel contesto della conferenza stampa tenuta dal Co.Ce.R. alla Camera dei deputati nel lontano 2015.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>