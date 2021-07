Concorso 2.000 VFP1 Marina Militare 2022

POSTI A CONCORSO

Il Concorso VFP1 Marina Militare 2022 mette a disposizione 2.000 posti da VFP1 Marina, di cui:

a) 1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

• 1.090 per il settore d’impiego “navale”

• 120 per il settore d’impiego “anfibi”

• 60 per il settore d’impiego “incursori”

• 30 per il settore d’impiego “palombari”

• 40 per il settore d’impiego “sommergibilisti”

• 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”

b) 600 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così distribuiti:

• 594 per le varie specialità, abilitazioni

• 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”

Non è possibile chiedere l’arruolamento in più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.

Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi:

1° blocco – 1.256 posti (di cui 950 per il CEMM e 306 per le CP). La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 luglio 2021 al 12 agosto 2021 , per i nati dal 12 agosto 1996 al 12 agosto 2003, estremi compresi. Il 1° blocco prevede quattro distinti incorporamenti , così suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP , previsto nel mese di marzo 2022 , per i primi 550 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 400 posti per il CEMM – settore d’impiego «navale» e 150 per le CP 2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi , previsto nel mese di maggio 2022 , per i successivi 390 classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per il CEMM – settore d’impiego «navale» e 150 per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi» 3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili , previsto nel mese di settembre 2022 , per 196 concorrenti così ripartiti: i primi 60 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi 30 della graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 66 della graduatoria di merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti in 60 CEMM e 6 CP) 4° incorporamento CEMM Anfibi , previsto nel mese di novembre 2022 , per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM «anfibi»

2° blocco – 744 posti (di cui 450 per il CEMM e 294 per le CP). La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio 2022 al 5 febbraio 2022 , per i nati dal 5 febbraio 1997 al 5 febbraio 2004, estremi compresi. Il 2° blocco prevede due distinti incorporamenti , così suddivisi: 1° incorporamento CEMM Navale e CP , previsto nel mese di settembre 2022 (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 304 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 144 per le CP 2° incorporamento CEMM Navale e CP , previsto nel mese di novembre 2022 (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco), per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 150 per le CP.



È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.