Sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2016-2018.

Roma, 20 dic 2019 – UN CONTRATTO – 2016/18 – ANDATO PER LE LUNGHE, MA HA PORTATO I SUOI FRUTTI PER I DIRIGENTI SANITARI. E tra poco si discutera’ per loro anche del nuovo contratto triennale gia’ scaduto, 2019/21. Si invita a leggere il contratto (clicca qui >>>), dove viene previsto e regolamentato tutto: dal “doppio lavoro” alle varie indennita’. Un turno di Guardia notturna vale per loro 480 euro lordi. Certo sono dottori, è giusto che prendano di piu’, ma non si puo’ affamare milioni di altri dipendenti dello stato, che dottori o dirigenti non sono. Da quello che si vede si concedono sempre piu’ soldi a chi gia’ sta bene e si mortificano le aspettative degli altri che lavorano nel silenzio piu’ assoluto. Due categorie di lavoratori, dirigenti e non dirigenti, che hanno bisogno dell’una o dell’altra professione. Ma il vantaggio e la ricchezza e’ sempre e soltanto per i dirigenti. Cosa questa che succede in ogni settore dello stato, comprese le forze armate e di polizia.

Segue nota dell’ARAN. Il 19 dicembre 2019, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018, per i circa 130.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie confluiti nella nuova Area dirigenziale della Sanità.

La firma del contratto giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un lungo periodo.

Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche all’attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.

Il contratto si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione.

Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato).

In attuazione del mandato negoziale ricevuto, il contratto realizza, infine, una ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo.

