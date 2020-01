UFO in Italia – Il rapporto dell’ Aeronautica Militare

L’Aeronautica militare italiana ha pubblicato un rapporto sull’avvistamento di oggetti volanti non identificati nei nostri cieli dal 2001 al 2019. Il dossier menziona 140 oggetti misteriosi, tra cui 20 in Campania, regione italiana nei cui cieli sono stati registrati più avvistamenti. Sono noti come Ufo, tuttavia nel suo rapporto l’Aeronautica non menziona mai il termine, ma fa riferimento vagamente a “oggetti che non hanno riscontro con eventi umani o fenomeni naturali”. L’ argomento merita di essere approfondito, come avviene in molti Paesi che investono fior di quattrini per studiare la questione e fare chiarezza”.

Cerca nel sito Search for: